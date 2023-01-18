В Киевской области возле детского сада рухнул вертолет: первые кадры

По предварительным данным, в Броварах около пяти человек ранены, также есть погибшие.

В городе Бровары Киевской области возле детского сада и жилых домов разбился вертолет.

Об этом в Telegram написал киевский губернатор Алексей Кулеба.

«В городе Бровары возле детского сада и жилого дома упал вертолет. В момент трагедии дети и сотрудники учреждения находились в детском саду. В этот момент всех эвакуировали. Есть жертвы. На месте аварии работают машины скорой помощи, полиция и пожарные», — сообщил он.











Государственная телекомпания «Суспільне» написала в Telegram, что «предварительно известно о пяти пострадавших, также есть погибшие в результате падения вертолета в Броварах».

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