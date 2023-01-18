В Киевской области возле детского сада рухнул вертолет: первые кадры

В городе Бровары Киевской области возле детского сада и жилых домов разбился вертолет.
Об этом в Telegram написал киевский губернатор Алексей Кулеба.
«В городе Бровары возле детского сада и жилого дома упал вертолет. В момент трагедии дети и сотрудники учреждения находились в детском саду. В этот момент всех эвакуировали. Есть жертвы. На месте аварии работают машины скорой помощи, полиция и пожарные», — сообщил он.
Государственная телекомпания «Суспільне» написала в Telegram, что «предварительно известно о пяти пострадавших, также есть погибшие в результате падения вертолета в Броварах».
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