В Китае силовики с особой жестокостью разогнали массовую акцию протеста

После вчерашнего протеста банковский регулятор провинции Хэнань опубликовал заявление, в котором говорится, что соответствующие департаменты ускорили проверку информации о средствах клиентов.

Тысячи людей вышли протестовать под филиал Народного банка Китая в городе Чжэнчжоу. Протестующие требовали, чтобы им вернули замороженные вклады. Местные силовики применили против них очень жестокие меры.

Отметим, что вклады клиентов банка были заморожены еще в апреле. С этого времени протестное движение только нарастало. Местные власти пытались ограничивать людей, меняя их статусы в приложении по контролю за распространением коронавируса, которые не позволяли ми передвигаться. На самом же деле для этого не было никаких оснований.

И вот вчера состоялся многотысячный митинг, который пытались центрировать китайские СМИ. Из интернета активно стирались все упоминания о митинге, а также опубликованные кадры с побоями протестующих. Среди них были старики и женщины.

Ранее Курсор сообщал, что в Китае миллионы людей находятся в изоляции из-за новой вспышки коронавируса. В Китае начали фиксировать новые вспышки коронавирусной инфекции, поэтому десятки миллионов людей сейчас находятся в изоляции, а некоторые предприятия были вынуждены прекратить свою работу.

Кроме того, мы писали, что в Китае начали строить первый частный космодром.

Еще напомним, что Китай в пять раз быстрее закупает новое оружие, чем США.