В Крыму прозвучали новые взрывы: опубликованы первые видео

Очевидцы сообщают о взрывах в Джанкойском районе в Крыму. Местные жители слышали громкие хлопки. Сейчас из разных точек виден черный дым. Официальной информации пока нет.
СМИ пишут, что взрывы произошли на складе с боеприпасами в селе Азовское.
Стоит отметить, что Джанкой – это ворота в Крым. Там очень большая железнодорожная станция, через которую перебрасывают войска, боеприпасы и технику.
Кроме того, СМИ сообщают, что аксенов* срочно выехал в деревню Майское Джанкойского района.
Также мы сообщали, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, постоянные обстрелы города Энергодар и территории вокруг Запорожской АЭС со стороны россии являются «провокацией и этакой игрой на «ядерных нервах» мирового общества в целом».
Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.
Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!