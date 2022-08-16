В Крыму прозвучали новые взрывы: опубликованы первые видео

07:51, Сегодня
Мировые новости
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Фото: depositphotos.com

СМИ сообщают, что горит склад с боеприпасами в селе Азовское возле Джанкоя.

Очевидцы сообщают о взрывах в Джанкойском районе в Крыму. Местные жители слышали громкие хлопки. Сейчас из разных точек виден черный дым. Официальной информации пока нет.

СМИ пишут, что взрывы произошли на складе с боеприпасами в селе Азовское.




Стоит отметить, что Джанкой – это ворота в Крым. Там очень большая железнодорожная станция, через которую перебрасывают войска, боеприпасы и технику.

Кроме того, СМИ сообщают, что аксенов* срочно выехал в деревню Майское Джанкойского района.

Также мы сообщали, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, постоянные обстрелы города Энергодар и территории вокруг Запорожской АЭС со стороны россии являются «провокацией и этакой игрой на «ядерных нервах» мирового общества в целом».

Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.

Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Ирен Давид
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