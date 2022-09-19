В Ливане арестовали еврея, которого подозревали в шпионаже в пользу Израиля

Силы Безопасности Ливана задержали в Бейруте американского еврея, потому что тот недавно находился в Израиле.

Ливанские правоохранители установили, что 20-летний мужчина забронировал номер в отеле в Бейруте, когда еще находился в Израиле. В итоге его задержали, что произошло еще на прошлой неделе, но об этом стало известно лишь недавно.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Арестованный въехал в Ливан по американскому паспорту с израильским штампом. Через пару дней после задержания его освободили, после чего он покинул Ливан и уехал в Объединенные Арабские Эмираты.

Утверждается, что перед приездом в Ливан 20-летний гражданин США посещал ешиву в Иерусалиме. Также он между пребыванием в Израиле и Ливане был в Кипре и планировал продолжить поездку в Курдистан. Его задержание не объявляли публично, потому что на Ливан давили официальные лица США и члены Конгресса, настаивающие на освобождении американца.

Ранее в офисе премьер-министра заявили, что добыча газа начнется независимо от переговоров с Ливаном. Одновременно Израиль считает, что достижение соглашения о морской линии, которое служило бы интересам населения обеих стран – необходимость.

Также «Курсор» сообщал о заявлении Ливана, согласно которому переговоры о морских границах близки к завершению. Дополнительно высокопоставленный израильский чиновник сказал, что «такое ощущение, словно мы близки к сделке».

Помимо этого, генсекретарь ливанской «Хизбаллы» Хасан Насралла разразился новыми угрозами касаемо морского газового месторождения Кариш, на которое частично претендует Ливан. Он утверждает, что ракеты террористов нацелены на израильское газовое месторождение.