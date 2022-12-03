В Малайзии крокодил съел годовалого ребенка

Огромная рептилия напала на каноэ, в котором находились мужчина и его маленький сын. Ребенка не удалось спасти, отец получил травмы.

Мужчина с годовалым сыном ловили рыбу у побережья Лахад-Дату в Малайзии.

Об этом сообщает Mirror.

Ребенок был выхвачен крокодилом из каноэ. Его обезумевший отец пытался отбиться от хищника, но только получил травмы, не сумев при этом спасти мальчика.

Жители из деревни кинулись отца, члена племени Палау, когда крокодил уже утащил его сына в глубины.

Мужчина выбрался на берег с множественными рваными ранами от укусов, в том числе с большой раной на голове.

Позже крокодил всплыл на поверхность с телом мальчика в пасти, прежде чем снова погрузиться в воду вместе с трупом.

Сумсоа Рашид, руководитель пожарно-спасательной службы Лахад Дату, рассказал: «Отец получил серьезные травмы головы и тела. Его сын до сих пор не найден, он пропал без вести, поисковые работы продолжаются». Королевская полиция Малайзии и морская полиция присоединились к местной пожарной службе в поисках тела мальчика.

Чиновники проинформировали, чтобы жителей деревень вдоль реки держались подальше от воды из-за угрозы повторного нападения крокодилов. Но в этих местах река является единственным источником заработка, а также пищи, поэтому местные жители все равно будут заходить в воду.

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