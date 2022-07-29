Ученые выяснили, что присутствие собаки в доме может защитить детей от опасной болезни

Медики из центра горы Синай и Университета Торонто выяснили, что дети, которые растут с собакой в доме, менее подвержены риску заболеть болезнью Крона во взрослом возрасте. Это связано с тем, что дети растут в более «нестерильной среде», а потому их иммунитет во взрослые года сильнее.

Новое исследование было представлено на медицинской конференции Digestive Disease Wee.

Ученые провели опрос 4300 ближайших родственников пациентов с болезнью Крона. Особое внимание уделялось условиям, в которых рос человек.

Как оказалось, у людей, которые в возрасте от пяти до 15 лет дружили с собакой, обычно фиксировался здоровый баланс микрофлоры кишечника и хороший иммунный ответ на болезнь Крона.

По словам одного из авторов исследования Уильяма Терпина, у хозяев кошек такого эффекта не обнаружили.

«Мы пытаемся отыскать объяснение. Возможно, это связано с тем, что владельцы собак чаще выходят на улицу со своими питомцами или живут в районах с большим количеством зелени, что, как уже было доказано, также защищает от болезни Крона», — сказал он.

Ранее наш сайт сообщал, что в Японии заметили чрезвычайно редкую лису, которая приносит удачу. На японском острове Хоккайдо заметили удивительную черную лисицу. Местные верят, что это животное приносит большую удачу.

Также редакция Курсора сообщала, что ученые рассказали, чем ни в коем случае нельзя кормить собак.

Еще напомним, что ученые сделали неожиданное открытие о происхождении собак.