В NASA показали удивительное изображение белого карлика, высвобождающего большие потоки энергии

Ученые из NASA показали фотографию звезды — белого карлика, который вращается вокруг красного гиганта. Фото было сделано космическим телескопом Hubble.

На странице космического телескопа, который находится на орбите Земли, в социальной сети Instagram показали снимок двух звезд: белого карлика и красного гиганта, которые взаимодействуют друг с другом.

«Белый карлик вытягивает материал красного гиганта на свою поверхность, и со временем скопление материала вызывает взрыв», — сообщили ученые.

По словам экспертов, это изображение было составлено из данных, которые были собраны телескопами Hubble и Chandra.

«Хотя белые карлики являются одними из самых тусклых звезд во Вселенной, они оказывают большое влияние. На этом изображении струя белого карлика выбрасывает окружающий его материал, создавая ударные волны», — сообщили ученые.

Ознакомиться с изображением можно ниже:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hubble Space Telescope (@nasahubble)

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