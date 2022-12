В NY Times назвали кроссворд со свастикой «обычным дизайном»

Исполнительный директор New York Times по коммуникациям Джордан Коэн встал на защиту опубликованного от издания кроссворда, который напоминает свастику.

Об этом сообщает Newsweek.

В первый день Хануки газета опубликовала кроссворд, дизайн которого напоминает свастику. По словам Коэна, это просто «обычный дизайн кроссворда».

«Многие открытые сетки в кроссвордах имеют похожий спиральный узор из-за правил вращательной симметрии и черных квадратов», ‒ сказал Коэн.

Журналисты отмечают, что NY Times рисует такие узоры регулярно: как минимум, в 2014 и в 2017 году. В 2017 сотрудники издания оправдывались и говорили, что это — не свастика.

The NY Times crossword is a swastika on the first day of Hanukkah. pic.twitter.com/2muZ0bUkK0

— IceDave (@IceDave92) December 19, 2022