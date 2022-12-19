В NY Times назвали кроссворд со свастикой «обычным дизайном»

Скандал в первый день Хануки не смутил журналистов.

Исполнительный директор New York Times по коммуникациям Джордан Коэн встал на защиту опубликованного от издания кроссворда, который напоминает свастику.

Об этом сообщает Newsweek.

В первый день Хануки газета опубликовала кроссворд, дизайн которого напоминает свастику. По словам Коэна, это просто «обычный дизайн кроссворда».

«Многие открытые сетки в кроссвордах имеют похожий спиральный узор из-за правил вращательной симметрии и черных квадратов», ‒ сказал Коэн.

Журналисты отмечают, что NY Times рисует такие узоры регулярно: как минимум, в 2014 и в 2017 году. В 2017 сотрудники издания оправдывались и говорили, что это — не свастика.

The NY Times crossword is a swastika on the first day of Hanukkah. pic.twitter.com/2muZ0bUkK0 — IceDave (@IceDave92) December 19, 2022

Ранее представители Белого дома заявили, что президент США осудит растущий антисемитизм во время своего выступления на ханукальном приеме в Белом доме 19 декабря, во время также чего зажгут свечи. Также он скажет гостям мероприятия, что молчание является соучастием, и добавил, что ненависть, насилие и антисемитизм должны быть осуждены. Подробнее об этом читайте здесь.

«Курсор» сообщал, что в Северной Каролине (США) установили личность ребенка, который взломал домофон средней школы и выкрикивал антисемитские фразы, в том числе «Хайль Гитлер». Он также угрожал Байдену.

В отношении ученика уже принимают определенные дисциплинарные меры. По словам члена палаты представителей Деборы Росс, она «глубоко встревожена» антисемитскими высказываниям, которым нет мест в любых обществах. Она призвала бороться с «ненавистной риторикой и насилием».

Помимо этого недавно в Иллинойсе (США) прокуратура предъявила обвинения мужчине, который клеил стикеры со свастикой на предвыборном плакате.

Также стало известно, что Антидиффамационная лига (ADL) наняла экс-посла Израиля в Чили.