В одной из гробниц Египта археологи обнаружили дверь в «потусторонний мир»

По словам археологов, владельцем гробницы был некий «королевский знакомый». Это специальный титул, которым наделялся близкий к правителю человек.

Археологи обнаружили редкую гробницу Древнего Царства с захватывающей ложной дверью. Предполагается, что она символизировала проход в загробный мир.

Об этом сообщает издание Express.

Сообщается, что на дальней стене исследуемой гробницы найдены прекрасно сохранившиеся надписи. Именно за этими надписями и находилась панель, которую можно воспринимать как ложную дверь.

Древние египтяне верили, что через такие двери душа человека переходила в потусторонний мир. Они были важным элементом их верований.

Египтяне верили, что после смерти душа человека проходит в загробный мир Дуат, чтобы прийти к Осирису.

В результате практика строительства гробниц и мумификации была чрезвычайно важна для египтян. Это, согласно верованиям, не только защищало душу, но и давало возможность ей взять с собой в загробный мир полезные предметы.

Ранее наш сайт писал, что исследователи определили место возникновения чумы.

Также Курсор сообщал, что археологи из Стокгольмского университета обнаружили в Швеции верфь норманнов.

Еще напомним, что на севере Израиля обнаружена ужасающая археологическая находка.

Ученые обнаружили свидетельства ранних мусульманских захоронений в Сирии.