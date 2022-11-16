В орловской области в рф взорвалась нефтебаза — СМИ

«Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», — заявили в рф.

По словам губернатора, предполагаемый беспилотник в среду взорвал нефтебазу в орловской области россии*, но никто не пострадал.

«Сегодня около 4 утра предполагаемый беспилотник взорвал нефтебазу в поселке Стальной Кон», — заявил губернатор андрей клычков об ударе в 01:00 по Гринвичу в приложении для обмена сообщениями Telegram.

«Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», — добавил он.

Ранее Курсор писал о заявлении президента Польши после инцидента с ракетой: НАТО находится в состоянии боевой готовности.

Напомним, что СМИ сообщили, что в Польше упали российские ракеты, есть погибшие. Представитель польского правительства Петр Мюллер рассказал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Наша редакция сообщала, что россия совершила самый массированный ракетный обстрел Украины. По всей стране вводят экстренные отключения света.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!