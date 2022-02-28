В Пентагоне заявили, что готовы ответить Путину на применение ядерного оружия

В Пентагоне сообщили, что РФ действительно привела силы ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности. Однако в США также уверены, что они смогут защитить себя и своих союзников.
По словам чиновника из Пентагона, этот шаг со стороны Кремля является «ненужным», так как РФ не подвергалась угрозам со стороны НАТО, а также со стороны Украины.
Чиновник заявил, что такая ситуация может стать куда более опасной.
Ранее редакция нашего сайта писала, что президент РФ Владимир Путин приказал перевести российские силы сдерживания в «особый режим боевого дежурства».
Важно, что силы сдерживания в армии России представляют собой силы, которые имеют на вооружение стратегические и тактическое ракетно-ядерное оружие.
Кроме того, Курсор сообщал, что спортивные санкции могут стать для Путина значительным и болезненным ударом.
Еще напомним, что Путин уже использовал две трети военной силы для вторжения в Украину.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.