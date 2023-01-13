В Польше в здании бывшей синагоги обнаружен клад времен Второй мировой войны

В польском городе Лодзь во время реставрации строители нашли более 4 тысяч предметов иудаики и других ценных вещей еврейских семей времен Второй мировой войны. Они были завернуты в газеты, датируемые октябрем 1939 года.

Об этом пишет The History Blog.

Клад содержал ханукии, меноры, священные сосуды и фрагменты Талмуда, а также предметы обихода, такие как серебряная посуда, одежда и стеклянные флаконы для духов. Сейчас предметы передали реставраторам, чтобы они вернули им первоначальный вид. Потом их сделают экспонатами музея.

Исследователи хотят попытаться установить личности владельцев найденных вещей.

«Курсор» писал ранее, что Управление древностей Израиля провело археологические раскопки в древнем городе Панеада, ныне Банияс, возле подножия горы Хермон, где ученые нашли 44 золотых монет.

Еще мы писали, что в Северном Йоркшире отец вместе с двумя сыновья исследовали местность с помощью металлоискателя и обнаружили невероятный клад, который был зарыт в землю в 1470-х годах, во время Войны Алой и Белой розы — династического конфликта между английскими монархами и дворянством.

Напомним, что местные жители города в Нидерландах взволнованы после того, как впервые была обнародована карта, призванная показать местонахождение сокровищ, спрятанных нацистами во время Второй мировой войны. Это заставило охотников за сокровищами стекаться в город.

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