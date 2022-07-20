В Португалии обыскали дом адвокатов, помогающих евреям получить гражданство

Португальская полиция провела обыск в доме куратора Еврейского музея в Порту и в офисах нескольких португальских юристов, которые работают с еврейской общиной при рассмотрении заявлений на получение гражданства.

Это произошло через несколько недель после того, как еврейская община Порту представила свой ответ португальскому парламенту относительно намерения государства отменить «Испанский закон» и обвинила Португалию в антисемитизме и преследовании евреев.

Адвокатам, по данным еврейской общины, был предоставлен список из 20 состоятельных евреев, получивших португальское гражданство с момента вступления закона в силу в 2015 году, в том числе бизнесмены Лев Леваев, Роман Абрамович, Год Нисанов, Андрей Раппопорт, сэр Майкл Кадури и другие.

«Я сожалею, что «Испанский закон» стал антисемитским оружием против богатых португальских граждан, все из которых, как это ни удивительно, имеют еврейское происхождение. Это не что иное, как обман некоторых влиятельных государственных чиновников страны, которые стремятся замаскировать свои антисемитские настроения тем, что эти бизнесмены получили свое гражданство неискренне», — заявил Габриэль Сендерович, президент еврейской общины Порту.

«В прошлый четверг полиция Порту провела обыск в доме Хьюго Ваза, куратора Еврейского музея в Порту, в поисках документов и портативного накопителя, содержащего доказательства против этих влиятельных государственных чиновников», — сказал Сендерович, добавив, что еврейская община недавно объявила, что «те официальные лица, которые сочтут нужным преследовать представителей еврейской общины в Порту, будут задокументированы как новая глава в истории антисемитизма в Португалии и выставлены в музее».

«Вскоре после этого куратора Еврейского музея в Порту на пять часов посетила полиция, во время которой его попросили предъявить «секретный портативный накопитель», содержащий информацию об этих чиновниках и их действиях», — добавил он.

Сендерович сказал, что ему интересно, не используется ли полиция в качестве инструмента в руках этих чиновников, и что несколько юридических фирм, работающих с еврейской общиной Порту над «Испанским законом», также посещали полицию в поисках улик против известных евреев, которые получили португальское гражданство в последние годы.

«Адвокатам был представлен список из примерно 20 имен известных и влиятельных евреев, которые находятся в центре уголовного расследования по подозрению в незаконном получении португальского гражданства. Государство суверенно решает, кому предоставлять гражданство, а кому нет, но просто больно видеть, как представители государства отступают на сотни лет, преследуют влиятельных людей в Португалии только из-за их еврейства, пытаются уничтожить лидеров нашей общины и направьте свои стрелы ненависти на самых богатых людей Португалии, которые законно подали заявку на получение гражданства и теперь оказываются преследуемыми, хотя и невиновны в каком-либо преступлении», — сказал Сендерович.

СМИ в Португалии цитируют источник в судебной полиции и подтверждают, что обыски были проведены в рамках «процесса расследования предполагаемых нарушений еврейской общиной Порту сертификатов португальского гражданства евреям-сефардам».

Ранее Курсор писал, что в Израиле оцифровали древний манускрипт о португальской инквизиции. 60-страничная рукопись, написанная в 18 веке, документирует первые 130 лет деятельности трибунала португальской инквизиции, главным образом в Лиссабоне.

Кроме этого, король Мухаммед VI признал еврейскую общину частью марокканской культуры. Следуя «королевскому указанию», министр внутренних дел Марокко Абделуафи Лафтит на заседании Совета министров в Рабате предложил сформировать новые представительные органы для еврейской общины, назвав ее традиции «компонентом богатой марокканской культуры».

Наша редакция писала, что в правительстве опасаются, что россия* перестанет выпускать в Израиль новых репатриантов. Поэтому этот вопрос дошел до военно-политического кабинета. В ближайшее время обсуждение этой проблемы продолжится – вместе с министром алии и интеграции Пниной Тамено-Шете.

Напомним, что главный раввин москвы* Пинхас Гольдшмидт, заявил, что покинул свой пост, потому что его позиция против вторжения россии в Украину поставила под угрозу еврейскую общину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!