В Израиле оцифровали древний манускрипт о португальской инквизиции

Спустя почти 500 лет после начала португальской инквизиции редкие документы о ее действиях и жертвах были обнаружены в Центральном архиве истории еврейского народа в Национальной библиотеке Израиля в Иерусалиме и впервые оцифрованы.

60-страничная рукопись, написанная в 18 веке, документирует первые 130 лет деятельности трибунала португальской инквизиции, главным образом в Лиссабоне. Она включает подробную информацию о судебных процессах, проведенных инквизиторами над новообращенными христианами, которые обвинялись в продолжении тайного исповедания иудаизма.

Документ, написанный на португальском языке, известен как «Memoria de Todos os Autos-da-Fé Que Setem Feito em Lisboa» («Отчет обо всех аутодафе, имевших место в Лиссабоне»). Он включает информацию об аутодафе – публичных зрелищах, в которых приговоры жертвам инквизиции зачитывались и приводились в исполнение властями. Большая часть информации относится к таким церемониям в Лиссабоне между 1540 и 1669 годами с кратким упоминанием процессов в Томаре.

В документе фигурирует количество жертв на каждом аутодафе, даты и места суда, а также имена священников, читавших проповеди. В рукописи также указано количество людей, сожженных на костре.

Среди привлеченных к уголовной ответственности были «новые христиане», обвиняемые в «иудаизме», однако не все подсудимые, упомянутые в документе, были евреями. «Старые христиане» (подсудимые, выходцы из семей без еврейского происхождения) также были осуждены за содомию, двоеженство, хранение запрещенных книг и святотатство.

В 1536 году католическая церковь инициировала инквизицию в Португалии после массового притока в страну анусимов (евреев, которые были вынуждены обратиться в христианство), спасающихся от испанской инквизиции. Португальская инквизиция применяла особо жестокие наказания, часто проводившиеся перед большими толпами, собравшимися посмотреть аутодафе. Судебные процессы прекратились примерно через 250 лет, хотя португальская инквизиция не была официально упразднена до 1821 года.

На протяжении веков большинство евреев, обратившихся в христианство в Португалии, отказались от каких-либо признаков своих еврейских корней, но некоторые продолжали соблюдать некоторые формы еврейских обрядов в частном порядке.

По словам Йохая Бен-Гедалии, директора Центрального архива истории еврейского народа в Национальной библиотеке Израиля, «эти открытия проливают свет на реалии сложной главы еврейской истории, а также на одержимость инквизиции выявления любых форм отклонения, включая следы еврейской традиции. Мы надеемся, что недавно обнаруженный документ поможет ученым лучше исследовать этот увлекательный и сложный период истории».

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