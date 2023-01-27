В рф назвали возможную причину крушения президентского вертолета Ми-8 в москве

Крушение вертолета Ми-8 в московском аэропорту Внуково могло произойти из-за сильного ветра.

Об этом заявил экс-глава Федеральной службы авиационно-космического поиска и спасания генерал-майор владимир попов*. Он сказал, что порыв ветра мог вызвать кренение, из-за чего судно рискует попасть в воздушный поток.

«Во-первых, есть метеофактор — видимость, направление и сила ветра. Надо смотреть, какие условия были в момент взлета и вынужденной посадки. Сильный боковой порыв ветра может взывать кренение, который летчик должен своевременно парировать. Вертолет мог попасть в вихревой поток», — предположил попов.

Интерфакс процитировал экстренные службы, сообщившие, что в результате аварии есть пострадавшие. Однако власти аэропорта отрицают, что в результате крушения кто-либо пострадал, добавил Интерфакс.

Ми-8 принадлежит российскому летному отряду специального назначения «Россия».

Отряд специального назначения «Россия» — это компания, которая управляет парком VIP-самолетов, используемых для перевозки российских правительственных чиновников, в том числе президента страны владимира путина.

«Россия» эксплуатирует 15 вертолетов Ми-6МТВ, оснащенных специальными защитными комплексами и другими модификациями для перевозки важных государственных служащих. Вертолеты регулярно доставляют путина с визитами по стране, дополняя его парк дальнемагистральных авиалайнеров Ил-96 и других самолетов.

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