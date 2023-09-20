В минобороны рф объявили о новом этапе сотрудничества с Ираном

Шойгу не забыл «уколоть» США.

Министр обороны россии сергей шойгу* заявил, что сотрудничество россии и Ирана вышло на новый уровень.

ТАСС процитировало слова министра: «Мы стремимся реализовать весь спектр запланированных мероприятий, несмотря на противодействие со стороны США и их западных союзников. С удовлетворением отмечаем, что сегодня российско-иранский диалог развивается особенно интенсивно».

Сейчас министр обороны рф шойгу находится в визитом в Тегеране для ключевых встреч с военным руководством Ирана.

Согласно информации от минобороны рф, делегация ведет серию переговоров с иранским военным руководством. Эти встречи направлены на укрепление военных связей между рф и Ираном и считаются значимым этапом развития сотрудничества в области обороны.

По информации информационного агентства Tasnim, российская делегация должна встретиться с министром обороны Мохаммедом Резой Аштияни.

Курсор писал, что в соцсетях восхищены поступком израильского посла Эрдана во время выступления президента Ирана в ООН - видео.

Кроме того, мы сообщали, что Иран привел в боевую готовность войска в провинции Восточный Азербайджан - СМИ.

Напомним, что иранский президент Раиси выступил с резким заявлением в адрес Израиля на Генасамблее ООН.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!