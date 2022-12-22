В рф рассказали, почему Берлин не может быть посредником в переговорах между москвой и Киевом

Официальный представитель МИД рф мария захарова* подчеркнула в четверг, что Берлин не может выступать посредником в мирных переговорах между москвой и Киевом, поскольку Германия является соучастником конфликта.

Захарова подчеркнула, что Германия продолжала демонстрировать свою поддержку Украине, «закачивая» оружие в «киевский режим», делая себя «стороной» конфликта.

Официальный представитель министерства иностранных дел рф также раскритиковала усилия ООН по посредничеству в диалоге между россией и Украиной, подчеркнув, что генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш не смог продемонстрировать «какой-либо реалистичной беспристрастной позиции по этому вопросу».

Ранее генсек ООН заявил, что не испытывает оптимизма в отношении мирного диалога между Киевом и москвой.

«Я думаю, что военное противостояние будет продолжаться, и я думаю, что нам еще нужно дождаться момента, когда будут возможны серьезные мирные переговоры», — подчеркнул Гутерриш на пресс-конференции в конце года.

Генеральный секретарь заявил, что Организация Объединенных Наций, следовательно, переключила свое внимание на помощь заключенным в обмене перед праздниками, а также на укрепление Черноморской зерновой инициативы.

Также сообщалось, что кремль осудил визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, подчеркнув, что США продолжают вести «непрямую» войну против россии.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.