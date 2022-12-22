Армии Беларуси взяла на себя новую роль в войне — разведка Британии

В Великобритании заявили, что армия Беларуси будет обучать мобилизованных солдат армии россии*.

В заявлении Министерства обороны Великобритании сообщает, чти использование инструкторов армии Беларуси — это попытка восполнить нехватку российских военных инструкторов в россии. При этом россияне обычно свысока относились к военным РБ.

Согласно данным Минобороны Британии, 19 декабря президент россии владимир путин впервые за долгое рвемя прибыл с визитом в Минск, где состоялись переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Политики обсуждали разные вопросы, среди которых была тема касательно «единого оборонного пространства».

В Британии отмечают, что в последнее время появляется много сообщений о том, что россия и Беларусь продолжают развертывание российских подразделений на территории Беларуси. При этом, у военных Беларуси только недавно появилась новая обязанность, в рамках которой они будут проводить обучение мобилизованных резервистов рф.

«россия обычно считала, что белорусские силы уступают российским, и их использование в качестве инструкторов является признаком перенапряжения военной системы россии», — заявили в ведомстве.

Ранее Курсор пиал, что Лукашенко сказал, что он и путин ‒ самые вредные и токсичные люди на Земле. Президент Беларуси удивил необычным заявлением.

Наша редакция писала, что эксперты ISW разгадали план Лукашенко. россия* пытается надавить на Лукашенко, чтобы Беларусь вступила в войну против Украины.

Кроме этого, что эксперт предположил, почему Лукашенко не вступает в войну против Украины. По словам эксперта, путин не будет постоянно терпеть проделки Лукашенко.

Напомним, что Лукашенко откровенно рассказал об отношении белорусов к войне. По словам белорусского диктатора, «надо помочь нашим людям за пределами нашей страны».