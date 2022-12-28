В рф заявили о попытке теракта на границе с Грузией: есть жертвы

Государственное российское информационное агентство ТАСС сообщило, что российские власти утверждают, что предотвратили спонсируемый Украиной теракт в Чегеме в Кабардино-Балкарской республике, недалеко от границы россии с Грузией.

В заявлении говорится: «Федеральная служба безопасности пресекла деятельность двух ранее судимых граждан россии, которые по заданию украинских спецслужб готовили теракт в городе Чегем. После совершения преступления они планировали выехать в Украину для участия в боевых действиях против ВС рф. На месте столкновения они обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте, автомат АК-74, пистолет и боеприпасы».

В сообщении говорится, что двое подозреваемых были убиты. Доказательств претензий российских спецслужб представлено не было.

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Кроме того, редакция писала, что Абрамович и другие российские олигархи требуют в Евросуде компенсации за ущерб от санкций.

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