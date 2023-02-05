В рф заявили о размещении войск ЕС в Украине «задолго до 2022 года»

«В Украину уже давно направлены военные стран-членов ЕС», — сказала захарова.

Официальный представитель МИД россии мария захарова* заявила, что Евросоюз начал размещать свои войска в Украине «задолго до 2022 года».

В своем заявлении в субботу Захарова поставила под сомнение комментарии Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосепа Борреля, который сказал испанской газете Pais, что блок не рассматривает возможность отправки своих военных в Украину для участия в войне.

«В Украину уже давно направлены военные стран-членов ЕС. И в виде инструкторов, и в виде спецслужб, и в виде наемников», — констатировала захарова.

Тем временем Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил сегодня, что с начала войны в Украине погибло 131 290 российских военнослужащих. Согласно последнему отчету, за последние сутки погибло ровно 700 российских военнослужащих.

За минувшие сутки москва также потеряла еще как минимум 2 танка, 11 ББМ, 6 артиллерийских установок, 2 ЗРК, 2 беспилотных летательных аппарата тактического звена и 10 грузовиков и заправщиков.

Читайте также: глава МИД Британии назвал самый быстрый «путь к миру» в Украине.

Еще напомним, что Шольц рассказал, угрожал ли ему путин во время телефонных разговоров.