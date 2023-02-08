В рф заявили о реальной опасности прямого военного столкновения с США

В рф заявили, что между двумя странами существует «конфронтация во всех сферах двустороннего взаимодействия».

МИД россии* заявил в среду, что действия США в поддержку украинской стороны в войне приблизили Вашингтон и москву к прямому военному противостоянию.

«США по сути развязали тотальную гибридную войну против россии, которая таит в себе реальную опасность прямого военного столкновения двух ядерных держав», — говорится в заявлении министерства. Там также подчеркнули, что США открыто заявили о своей цели нанести «стратегическое поражение» россии в Украине.

Отмечая увеличение западных военных поставок Киеву при содействии союзников по НАТО, в заявлении подчеркивается, что между двумя странами существует «конфронтация во всех сферах двустороннего взаимодействия», и делается вывод о том, что ситуация делает «невозможным ведение дел в обычном режиме».

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Напомним, что главный союзник путина заявил, что «больше не будет скрывать» намерения вторгнуться в еще одну страну.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.