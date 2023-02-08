Служба разведки Эстонии рассказала, может ли рф применить ядерное оружие в Украине

«Реальность рано или поздно до кремля дойдет», — говорится в докладе.

Служба разведки Эстонии заявляет, что применение тактического ядерного оружия в Украине «маловероятно» из-за «международной оппозиции и низкой военной эффективности».

Об этом говорится в отчете, опубликованном в среду.

В отчете о международной безопасности за 2023 год добавлено, что россия продолжает держать «ядерную карту» на столе как инструмент антизападного воздействия и для того, чтобы отговаривать западные страны от помощи Украине.

«Хотя путин, похоже, все еще верит, что время сыграет в пользу россии и он сможет «взорвать» Украину за столом переговоров, реальность рано или поздно до кремля дойдет», — говорится в докладе.

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Россия выступила с угрозой в адрес посольства США.

Напомним, что главный союзник путина заявил, что «больше не будет скрывать» намерения вторгнуться в еще одну страну.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.