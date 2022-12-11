В Риме в результате стрельбы погибли три человека

Трое женщин погибли в результате стрельбы, устроенной 57-летним мужчиной на собрании жителей объединения управляющих дома на севере Рима.

Об этом сообщает Европейская правда.

Отмечается, что инцидент произошел на собрании членов объединения Valleverde, насчитывающего 200 человек и управляющего домом в районе водохранилища Турано. Его вице-президент Лучиана Чиорба заявила, что мужчина не хотел оплачивать стоимость проживания и угрожал людям.

«Члены объединения остановили его, а затем мы вызвали карабинеров», — рассказала Чиорба.

Отмечается, что прибывшая на место полиция оцепила место, где происходила встреча, и задержала 57-летнего Клаудио Кампити.

Трое женщин — Сабина Сперандио, Элизабетта Силенци и Николетта Голисано — погибли на месте в результате огнестрельных ранений. Еще четыре человека получили ранения груди, шеи и лица и были доставлены в больницу.

Один из членов Valleverde рассказал, что конфликт между Кампити и другими членами объединения длился годами. Мужчина не платил за проживание и подключение к канализации, а в своем блоге угрожал людям.

«История тянулась годами, но я никогда не думал, что она зайдет так далеко. Но мы еще год назад обо всем сообщали, но никто не вмешался, чтобы что-то сделать», — рассказал очевидец.

Мэр Рима Роберто Гуалтьери выразил соболезнования в связи с «очень серьезным эпизодом насилия» и анонсировал созыв комитета по вопросам порядка и безопасности.

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