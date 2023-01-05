В россии дерзко отреагировали на предложение Италии выступить гарантом мира между Украиной и рф

«Странно слышать предложения о посредничестве от стран, которые с самого начала спецоперации в Украине заняли весьма агрессивную антироссийскую позицию», — сказала захарова.

Официальный представитель МИД россии мария захарова* вчера характерно резко ответила на вопрос СМИ о заявленной готовности Италии выступить гарантом мира в любом возможном урегулировании между россией и Украиной. Ответ захаровой опубликовало МИД россии поздно вечером.

Она сказала: «Многие страны заявляют о своей заинтересованности в участии в урегулировании… а некоторые даже напрямую предлагают нам свои посреднические услуги. Об этом говорили Папа Римский Франциск, Президент Франции Эммануэль Макрон, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие главы государств и правительств, политики и общественные деятели. Одни искренни, другие преследуют свои корыстные цели, пытаясь вклиниться в переговорный процесс, чтобы получить внешнеполитические дивиденды».

Она продолжила: «Однако странно слышать предложения о посредничестве от стран, которые с самого начала спецоперации в Украине заняли однозначную и весьма агрессивную антироссийскую позицию и не только поддержали кровавый киевский режим, но и оказали ему существенную военную и военно-техническую помощь. Известно, что Италия, наряду с обширной номенклатурой вооружения и военной техники, поставляет Киеву противопехотные мины».

Захарова также заявила: «Эти безответственные действия не только умножают число жертв, в том числе мирных жителей Донбасса, и оттягивают окончание конфликта, но и могут втянуть страны НАТО в прямую военную конфронтацию с россией. Однако западные спонсоры Киева, среди которых, к сожалению, и Италия, и не думают останавливаться; напротив, они наращивают свои запасы. Очевидно, что с учетом предвзятой позиции Италии мы не можем рассматривать их ни как честного посредника, ни как возможного гаранта в мирном процессе».

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