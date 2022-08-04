В россии отправили американскую баскетболистку в тюрьму на девять лет

Американку задержали в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево. При досмотре сотрудники аэропорта обнаружили в ее багаже картриджи для вейпа с гашишным маслом.

В москве* осудили известную баскетболистику гражданку США Бриттни Грайнер к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 миллион рублей. Такое решение вынес химкинский московский суд за то, что в вещах женщины нашли вейп с гашишным маслом. Подсудимую признали виновной в «контрабанде наркотиков».

Отметим, что американка была задержана еще в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево. Она возвращалась из дома в Екатеринбург, чтобы играть за местный баскетбольный клуб.

Однако во время досмотра у спортсменки нашли картриджи для вейпа с гашишным маслом. Во время суда Грайнер сказала, что не хотел ввозить контрабанду и не знала, что эти предметы находятся в ее сумке. Также она сказала, что у нее есть рецепт на марихуану, которую ей прописал врач в Аризоне.

В Штатах предложили обменять Виктора Бута, который сидит в американской тюрьме за торговлю оружием, на двух человек: на саму Грайнер и на осужденного за шпионаж Пола Уилана.

Однако, как рассказал пресс-секретарь путина дмитрий песков, рф пока не заключила со Штатами этот договор.

Ранее наш сайт сообщал, что психолог рассказал главное о двойнике владимира путина.

Также мы писали, что генсек НАТО рассказал, когда Альянс сможет вступить в войну с россией.

Еще напомним, что медведев пригрозил войной Грузии и Казахстану.