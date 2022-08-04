СМИ: Олигархи рф нашли способ скрывать имущество за границей

СМИ отмечают, что в 2016-2017 годах британское правительство обязало почти все государственные компании идентифицировать своих истинных владельцев. Исключение было сделано для таких форм собственности, как английское партнерство с ограниченной ответственностью (ELP).

По мнению правительства Великобритании, ELP не могут владеть активами, не имеют бенефициарного владельца и не могут законно открывать для себя банковские счета. Но расследование свидетельствует об обратном.

Ротенберги якобы были среди тех, кто воспользовался секретностью ELP.

По данным следствия, компания Sinara Company LP была основана в Лондоне в январе 2017 года. Согласно документам, она занималась предоставлением туристических услуг и продажей билетов.

Однако журналисты обнаружили, что в период с июля 2017 года по июнь 2018 года эта компания сделала по меньшей мере 14 электронных переводов на общую сумму 133 000 долларов США консультанту по искусству, который организовывал сделки для Ротенбергов.

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