Российская ракета комплекса С-300 не достигла территории Украины и упала в усть-донецком районе ростовской области рф*.

Как сообщают СМИ, обломки упавшей в поле ракеты нашли местные жители. Российские СМИ заявили, что найденные обломки похожи на ракету комплекса С-300.

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Напомним, что в Пентагоне рассказали, собирается ли Беларусь вступать в войну с Украиной.

Кроме того, Евросоюз и G7 готовят десятый пакет санкций против россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.