В ростовской области упала российская ракета: обнародовано видео

Как сообщают СМИ, обломки упавшей в поле ракеты нашли местные жители. Российские СМИ заявили, что найденные обломки похожи на ракету комплекса С-300.
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Напомним, что в Пентагоне рассказали, собирается ли Беларусь вступать в войну с Украиной.
Кроме того, Евросоюз и G7 готовят десятый пакет санкций против россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.