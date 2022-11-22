В Саудовской Аравии объявили выходной в честь победы над Аргентиной

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд решил объявить среду, 23 ноября, выходным днем, после победы в первом матче на Чемпионате Мира-2022 в Катаре.

Об этом сообщает Saudi Gazette.

Выходным днем среда будет ​​для всех сотрудников во всем государственном и частном секторах, а также для студентов на всех этапах обучения. Это является рекомендацией наследного принца и премьер-министра Мухаммеда бен Салмана, который хочет, чтобы народ отпраздновал радостное событие, связанное с сенсационной победой сборной Саудовской Аравии над Аргентиной.

Отметим, что во вторник, 22 ноября, состоялся очередной матч в рамках первого тура ЧМ-2022, где Аргентина потерпела поражение со счетом 1:2 от Саудовской Аравии. Счет в поединке уже на 10-й минуте с пенальти открыл Лионель Месси, что соответствовало ожиданиям многих прогнозистов и болельщиков, считающих именно аргентинцев фаворитами в этом противостоянии.

Однако, в самом начале второго тайма Саудовская Аравия кардинально «перевернула» игру – сперва Салех Аль-Шехри сравнял счет, а после Салем Аль-Даусар забил блестящий гол с помощью индивидуального мастерства и вывел свою национальную сборную вперед, что стало решающим событием в этом матче.

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