Украинское подразделение «Азов» уничтожило вражеские танки, БМП и почти 40 российских оккупантов в Волчанском районе Харьковской области у границы с рф.

Как сообщил в Telegram командир харьковского отряда специальных операций «Азов» Анатолий Сидоренко, его подразделение провело успешную операцию в селе Варваровка.

«Минус три машины с личным составом, семь БМП-2, два танка Т-72Б3 и 37 вражеских оккупантов — результат успешной операции отряда специального назначения «Азов» Харьковского спецназа в селе Варваровка Волчанского района Харьковской области», — сказал он.

Сидоренко также опубликовал видео операции, отметив, что вражеская техника была уничтожена высокоточным артиллерийским огнем.

Волчанская община (с центром в Волчанске) на Харьковщине была захвачена в первые дни тотального вторжения.

Напомним, что оперативное командование «Юг» ВСУ опубликовало в сети видео украинских артиллеристов, работающих с американскими гаубицами M777. Это видео настолько показательно, что его можно использовать в качестве учебного материала.

Кроме того, президент Молдовы Майя Санду считает, что страна должна вооружить свою армию на случай возможной агрессии со стороны россии. «Если россия однажды попытается напасть на нас, что мы будем делать — пошлем армию защищаться мотыгами? Топоры против самолетов?» — сказала Санду.

Еще мы писали, что в рф мужчина сдал жену полиции за антивоенные высказывания.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!