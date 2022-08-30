Появилось видео, как ВСУ уничтожили российскую САУ «Мста-С» в 350 метрах от границы с рф

Не проехала и пару километров по Украине: появилось видео, на котором украинцы уничтожают самоходную артиллерийскую установку армии рф.

Украинские защитники уничтожили самоходную артиллерийскую установку армии рф* 2С19 «МСТА-С». Причем за этой новостью, которую сообщило Восточное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии Украины, кроется один интересный факт.

Дело в том, что эта САУ была уничтожена вплотную к государственной границе Украины на севере Харьковской области.

Более того, имеющиеся кадры позволяют без сомнений локализовать место событий — это пункт пропуска «Гоптовка». А саму САУ уничтожили всего лишь в 350 метрах от границы с рф.

«Это результат совместной работы артиллерийской разведки Национальной гвардии и артиллерийского расчета одной из бригад Вооруженных сил Украины. Гвардейцы и представители ССО с помощью БПЛА разведали цель, корректировали огонь и верифицировали результаты. Артиллеристы ВСУ нанесли точное и филигранное огневое поражение вражеской САУ», — сообщили в Нацгвардии.

Ранее Курсор писал, что 29 августа Вооруженные Силы Украины нанесли огневой удар по понтонной переправе, которую соорудили российские оккупанты под Антоновским мостом в оккупированном Херсоне.

Как сообщал Курсор днем 29 августа, оперативное командование «Юг» подтвердило, что украинские войска прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!