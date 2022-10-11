ВСУ показали, как с помощью HIMARS/MLRS уничтожают российскую боевую технику

На видео зафиксированы удары по российской боевой технике.

Военные сил обороны Украины показали, как с помощью высокоточных ракет с пусковых установок HIMARS и MLRS уничтожают российскую боевую технику, пишет Милитарный.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.

Отмечается, что огонь украинских артиллеристов корректируют бойцы сил специальных операций ВСУ.

Операторы ССО с помощью беспилотных разведывательных летательных аппаратов обнаруживают места скопления, колонны и личный состав российских оккупантов и передают информацию об их местонахождении украинским подразделениям, на вооружении имеющим западные ракетные артиллерийские системы HIMARS и MLRS.

Вероятно, расчет данных и пуск высокоточных ракет произошел мгновенно после нахождения целей. Это подтверждается кадрами поражения движущихся объектов.

На видео зафиксированы удары по российской боевой технике: самоходным артиллерийским установкам (САУ) «Мста-С», реактивным системам залпового огня (РСЗО) «Град» и грузовикам с боеприпасами и личным составом противника.

По словам украинских военных, это происходило во время наступления ВСУ в Херсонской области в конце августа.

Ранее Курсор писал, что главнокомандующий ВСУ опубликовал схему массированной ракетной атаки на Украину.

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