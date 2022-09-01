В сети показали, как ВСУ уничтожили колонну оккупантов, которая ехала на помощь россиянам в Херсон

Стало известно об ударе ВСУ по колонне российских оккупантов, которая шла через Олешки в сторону Херсона на подмогу находящимся там россиянам.

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов в Херсонской области.

В сети обнародовано видео, как украинские защитники уничтожили российскую колонну.

«В Олешках украинские силы уничтожили колонну оккупантов, которая сунула в поддержку рашистов в Херсон», – сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.



Как ранее писал Курсор, армия рф регулярно обстреливает Харьков с территории россии, и на этот раз одна из ракет ЗРК С-300 отклонилась от курса, пролетела над Белгородом и угодила в один из районов города.

Такжк Курсор сообщал, что Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление, чтобы освободить свои территории от российских оккупантов. И по словам советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка, «жара» ожидается по всей линии фронта.

«Курсор» писал ранее, что советник мэра Мариуполя предположил, когда ВСУ деоккупируют город.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!