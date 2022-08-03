В сети показали видео отлета Пелоси: как завершился визит на Тайвань

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань подошел к концу. Спикер палаты представителей Конгресса США покинула остров.
В ходе визита Пелоси провела встречи с тайваньским президентом Цай Инвэнь и вице-спикером тайваньского парламента Цай Цичаном.
Спикер заявила, что США не откажутся от поддержки Тайваня, пообещав поддержку Соединенных Штатов.
Весь мир следил за этим событием. Еще в прошлом месяце начались обсуждения визита с обеих сторон. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Китая Ван И оценивали возможности и риски этого события.
«Курсор» опубликовал ранее итоги американо-китайского конфликта: Нэнси Пелоси провела две встречи, а Тайвань получил санкции от Китая. Результатом визита американского спикера стали наложенные Китаем санкции на Тайвань, а США пообещали поддержку островного государства.
Мы освещали ОНЛАЙН: Визит Нэнси Пелоси на Тайвань.
Наш сайт информировал, что Аббас выразил поддержку Китаю на фоне визита Пелоси. Офис президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса опубликовал заявление, в котором подтверждается поддержка Рамаллой Китайской Народной Республики, «ее суверенитета и территориальной целостности».
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