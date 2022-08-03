В сети показали видео отлета Пелоси: как завершился визит на Тайвань

Окончание визита Нэнси Пелоси прошло без эксцессов. Она взошла на борт самолета и попрощалась с провожавшими ее официальными лицами.

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань подошел к концу. Спикер палаты представителей Конгресса США покинула остров.

В ходе визита Пелоси провела встречи с тайваньским президентом Цай Инвэнь и вице-спикером тайваньского парламента Цай Цичаном.

Спикер заявила, что США не откажутся от поддержки Тайваня, пообещав поддержку Соединенных Штатов.

Весь мир следил за этим событием. Еще в прошлом месяце начались обсуждения визита с обеих сторон. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Китая Ван И оценивали возможности и риски этого события.

«Курсор» опубликовал ранее итоги американо-китайского конфликта: Нэнси Пелоси провела две встречи, а Тайвань получил санкции от Китая. Результатом визита американского спикера стали наложенные Китаем санкции на Тайвань, а США пообещали поддержку островного государства.

Мы освещали ОНЛАЙН: Визит Нэнси Пелоси на Тайвань.

Наш сайт информировал, что Аббас выразил поддержку Китаю на фоне визита Пелоси. Офис президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса опубликовал заявление, в котором подтверждается поддержка Рамаллой Китайской Народной Республики, «ее суверенитета и территориальной целостности».

Редакция писала о развитии событий на Тайване: армия повысила боеготовность.