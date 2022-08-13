В США 56-летнего мужчину оштрафовали на 4 тыс. долл. за антисемитские листовки

Согласно заявлению, полиция Кеноши пояснила, что сотрудники полиции расследуют антисемитские листовки с декабря 2021 года.

Полиция города Кеноша, штат Висконсин, в пятницу оштрафовала 56-летнего мужчину на 4300 долларов после того, как он расклеил антисемитские листовки на лобовых стеклах автомобилей, подъездных путях и тротуарах.

Полиция выписала ему 23 штрафа за нарушение местного закона о мусоре.

В штрафах не упоминается антисемитизм.

Постановление, которое нарушил мужчина, описывает мусор как: «Выбрасывать, размещать или складывать любую бумагу, стекло, бутылки, банки, контейнеры, скошенную траву, мусор, отходы, грязь или другой мусор на частную собственность без согласия владельца. или жильца, или на улицах, переулках, шоссе, тротуарах, парках или пляжах, или в любой пруд, ручей, реку или озеро».

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