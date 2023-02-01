В США рассекретили заявления ельцина о войне против Украины

В 1992 года тогдашний президент россии борис ельцин в разговоре с президентом Соединенных Штатов Джорджем Бушем-старшим заявил, что Украина является «главным дестабилизирующим фактором».

Об этом сообщается в недавно рассекреченных записях Архива нацбезопасности США.

Согласно этим записям, ельцин выступал за то, чтобы споры разрешались «мирным путем». Однако также он говорил об угрозах «националистических групп в парламенте». Ельцин поддерживал первого президента Украины, Леонида Кравчука, так как, по его словам, «понимал внутренне давление», с которым якобы сталкивался Кравчук в Верховной Раде со стороны проукраинских сил.

В одном из разговоров Ельцин сказал, что Украина — это «наш главный дестабилизирующим фактором». По словам ельцина, в отношениях между рф и Украиной не случится югославского варианта развитий событий.

В то время Украина, Казахстан и Беларусь, ранее входившие в состав ссср, согласились передать все свое ядерное оружие рф.

Курсор писал ранее, депутат Европарламента назвал неожиданную версию, почему рф напала на Украину. рф почти год назад вторглась на территорию Украины и начала совершать масштабные военные преступления.

Наша редакция писала, что Вооруженные силы Украины продолжают бороться с российским агрессором за свою независимость и свободу и наносят противнику на фронте большие потери, в том числе уничтожают большое количество техники и авиации. С начала полномасштабного вторжения россия на войне потеряла 293 самолета.

Еще мы писали, что война серьезно отразилась на состоянии российской федерации, в частности ее экономике, которая переживает потрясения из-за введенных ЕС санкций. Послевоенное будущее агрессора неизвестно на данный момент, но Украина будет делать все возможное, чтобы ослабить противника.

Напомним, министерство обороны Великобритании оценило, что маловероятно, что российские силы смогут совершить крупный прорыв в Донецкой области. Причиной тому нехватка войск в этом районе.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!