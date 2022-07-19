В США успешно испытали прототип ПВО с деталями Железного купола

Корпус морской пехоты США провел серию испытаний с использованием своего прототипа (MRIC) с компонентами израильской системы противоракетной обороны «Железный купол».

Прототип MRIC — одна из систем, разработанная для устранения возникающего пробела в возможностях морской пехоты США, и использует компоненты противоракетной обороны Израиля.

«MRIC использует наземный/воздушный специализированный радар корпуса (G/ATOR) и общую авиационную систему управления и контроля (CAC2S), а также включает в себя перехватчик и пусковую установку Tamir Iron Dome «для создания системы противовоздушной обороны, адаптированной к существующим активам морской пехоты США и экспедиционные потребности», — говорится в заявлении министерства обороны Израиля.

«Железный купол еще раз доказал свою эффективность и оперативные возможности в боевых сценариях. В рамках оперативной подготовки армии США американские войска использовали систему, которая функционировала с оптимальной эффективностью против множества угроз и перехватывала цели с разных дистанций», — сказал бригадный генерал (в отставке) Пинхас Юнгман, исполнительный вице-президент и генеральный директор подразделения противовоздушной и противоракетной обороны RAFAEL.

Во время боевых стрельб на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико прототип отслеживал каждую цель и передал их через CAC2S компонентам Iron Dome. MRIC успешно поразил несколько одновременно запущенных представительных целей крылатых ракет с разных направлений и по разным траекториям.

«Прототип MRIC окружали многочисленные воздушные цели, каждая со своей уникальной траекторией полета и скоростью. После стрельбы MRIC успешно поразил каждую цель с помощью ракеты Tamir», — говорится в заявлении, опубликованном Корпусом морской пехоты.

Испытание с боевой стрельбой последовало за предыдущим испытанием с боевой стрельбой в декабре, когда несколько целей были запущены последовательно, при этом MRIC перехватывал каждую цель до того, как была запущена следующая. Во время этого события несколько целей были запущены одновременно.

Согласно заявлению Корпуса морской пехоты, испытание с боевой стрельбой было «предназначено для проверки интеграции основных подсистем и общей способности системы предоставлять важную информацию высшему руководству Корпуса морской пехоты, поскольку они определяют путь вперед для прототипа MRIC». Прототип MRIC является одной из систем, разработанных для устранения возникающего пробела в возможностях морской пехоты США.

Майор Джеймс Слокум, руководитель группы MRIC по возможностям перехвата средней дальности в PEO Land Systems, сказал, что программа использует проверенные компоненты и интегрирует их в систему, совместимую с архитектурой морской пехоты, для быстрого развития соответствующих возможностей.

«Эта демонстрация доказывает, что теперь у нас есть соответствующие возможности», — сказал Дон Келли, руководитель программы GBAD в PEO Land Systems, сразу после успешного испытания.

Глава Организации противоракетной обороны Израиля Моше Патель заявил, что испытания «доказали», что перехватчик «Тамир» и наземные компоненты «Железного купола» могут быть «быстро и эффективно интегрированы в любую соответствующую оборонную архитектуру и успешно перехватывать различные воздушные угрозы в комплексе». и расширенные сценарии».

Используемый с 2011 года «Железный купол», предназначенный для сбивания ракет малой дальности, является неотъемлемым компонентом многоуровневой системы обороны Израиля. Перехватчик Tamir способен перехватывать крылатые ракеты, беспилотные авиационные комплексы, реактивные снаряды, артиллерию и минометы.

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