В Судане нашли артефакты, принадлежавшие храму фараона

Польские археологи обнаружили покрытые иероглифами блоки из песчаника, принадлежащие храму фараона, во время раскопок в Старой Донголе в Судане.

Об этом сообщает Arkeo News.

В рамках недавних раскопок нашли более 100 блоков белого песчаника, на которых были написаны древнеегипетские иероглифы периода 25-й династии Египта, также известной как нубийская династия.

Блоки, найденные в Старом Донголе, изначально были частью сооружения, возможно, храма, построенного в первой половине 1-го тысячелетия до нашей эры. Это самый ранний пример человеческой деятельности на известном до сих пор месте. Некоторые блоки взяты из пола, внешних стен и из пилона (башни, примыкающей к входу в храм). В радиусе более 100 километров от Старой Донголы нет других известных памятников архитектуры в египетском стиле.

«Это огромное открытие, потому что, несмотря на 60-летнее присутствие поляков в Старой Донголе, до сих пор не было обнаружено никаких доказательств такой ранней строительной деятельности на этом месте. Невозможно сказать, является ли этот материал местным или привезен с какого-то другого сайта. Тем не менее удивительно, что этих блоков так много, и с разных сторон кажется, что это один и тот же храм. Это отодвинуло бы известную историю этого города более чем на 1000 лет назад», – сказал египтолог Давид Ф. Вечорек.

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