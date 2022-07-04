Журналисты выяснили, зачем Иран и Хизбалла атаковали израильскую вышку на Карише беспилотниками

Террористическая группировка «Хизбалла» недавно атаковала израильскую вышку по добыче газа на месторождении Кариш. ЦАХАЛ сбил три беспилотника, запущенных террористами. И вот иранские СМИ начали сообщать о том, что «Хизбалла» якобы продемонстрировала Израилю свою «мощь в небе».

У «Хизбаллы» на самом деле не было намерения нанести серьезный вред израильской вышке. Они хотели снять некое видео, чтобы показать его Ирану. Тогда у исламской Республики появилась возможность показать очередную «маленькую победу» над Израилем.

Об этом пишет издание The Jerusalem Post.

Иран уже несколько месяцев угрожает Израилю по мере роста напряженности. «Хизбалла» также угрожала Израилю из-за территорий в море, которые Ливан считает спорными.

В совокупности это дает Ирану и «Хизбалле» мотив что-то делать.

Иранские СМИ сообщают, что беспилотники якобы проникли и донесли до «сионистов» некое стратегическое сообщение. «Хизбалла» утверждает, что беспилотники вели только наблюдение. Однако у террористов появился повод сказать, что у нее есть возможности воздушной атаки на Израиль.

Ранее Курсор сообщал, что Армия обороны Израиля показала, как происходил перехват одного из беспилотников террористов «Хизбаллы».

Также наш сайт писал, что недавно плавучая платформа для добычи ресурсов перебазировалась на новое место, которое находится в 80 километрах от Хайфы. Место, откуда планируется добыча газа, находится на территории, которую Ливан считает спорной.