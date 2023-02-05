В Турции разрушили планы ИГИЛ по взрывам посольств и синагог

Службы безопасности устранили группировку, планировавшую террористические акты в Турции после сжигания Корана в Дании.

Турецкие силы безопасности раскрыли заговор террористов «Исламского государства», планировавших взорвать в Стамбуле консульства Швеции и Нидерландов, а также атаковать синагоги.

Об этом сообщает JNS.

Власти сообщили, что силовики разгромили ячейку из 15 террористов ИГИЛ, которые пытались организовать теракты в ответ на сожжение Корана 21 января у посольства Турции в Стокгольме.

Провокацию в Дании возглавил оппозиционный политик Расмус Палудан, который сжег копию Корана возле мечети в Копенгагене и у посольства Турции в датской столице.

Разведка, которая привела к арестам в Турции, предполагает, что ячейка ИГИЛ могла получать инструкции от Исламского государства.

Посольство США в Турции на прошлой неделе предупредило американцев о возможных «неизбежных ответных нападениях» в стране «на церкви, синагоги и дипломатические миссии в Стамбуле».

Ранее Курсор писал, что у посольства рф в Дании сожгли Коран. Акция прошла под присмотром полиции. Палудан упомянул в своем выступлении Чечню и сказал, что если бы чеченцы научились себя вести, тогда не нужно было бы жечь Коран.

Также мы сообщали, что экстремист угрожает сжечь свиток Торы у посольства Израиля в Швеции. «Израильское представительство сотрудничало со шведскими властями, чтобы предотвратить сожжение Торы», — рассказал посол Израиля.