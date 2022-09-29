В Украине рассказали, как ответят на новое наступление из Беларуси

«Путин ежедневно давит на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию со стороны Беларуси», — сказал Данилов.

Если произойдет новое наступление с территории Беларуси, оккупанты получат ответ от Украины, на который не рассчитывают.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью «Настоящему времени».

«Мы понимаем, что путин* ежедневно давит на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию со стороны Беларуси. Нам все известно. Даже недавняя встреча в Сочи была на эту тему», – заявил Данилов.

Секретарь СНБО, однако, не верит, что Лукашенко примет такое решение.

«Не думаю, что Лукашенко примет такое решение. Но если со стороны белорусы будут идти войска, как это было 24 февраля, они получат ответ, на который не рассчитывали», – отметил он.

Ранее Курсор писал, что чеченские добровольцы, воюющие против рф на стороне Украины, получили на вооружение украинское и западное оружие.

Напомним, что в россии объявили в розыск первых уклонистов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!