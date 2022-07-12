Американские инженеры создали роботов для чистки зубов

Несмотря на обилие современных зубных щеток, определенные участки невозможно очистить качественно. Щетки не учитывают уникальность зубов, а зубная нить часто повреждает десна.

Группа экспертов из Пенсильванского университета смогли создать крошечных роботов из оксида железа для чистки зубов. Они могут менять свою форму, чтобы эффективнее уничтожать вредоносные бактерии. Деформация происходит под воздействием магнитного поля.

Об этом пишет издание New Atlas.

Эксперты заставили нанороботов расположиться на зубах сперва в форме щетины, а затем выстроиться в тонкую зубную нить. Кроме того, диоксид железа идеально выполняет обеззараживающую функцию.

Во время тестов ученые смогли поэкспериментировать и доказать, что роботы легко управляются. Зубной налет удалось удалить более эффективно, чем при помощи обычной зубной щетки или зубной нити.

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