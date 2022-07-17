Американские ученые создали роботизированное сердце, которое работает лучше человеческого

По словам ученых, новые насосы кардинально изменят мобильность и независимость роботов, которые обретут подобие собственного сердца.

Ученые из Корнельского университета совместно с Исследовательской лабораторий армии США смогли создать роботизированное сердце, которое может стать центром «кровеносной» системы для так называемых «мягких роботов». Эта резиновая помпа полностью имитирует работу сердца биологических организмов.

О новом исследовании пишет сайт Pnas.

Так, команда экспертов создала новый деформируемый насос из силиконовой трубки с обмотанными вокруг нее соленоидами. Внутри находится магнит с твердым сердечником, который двигается вперед-назад.

Вместо крови система перекачивается масла с низким уровнем вязкости. Система может работать даже при больших деформациях.

Как рассказал один из создателей Роб Шеферд, новые насосы кардинально изменят мобильность и независимость роботов.

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