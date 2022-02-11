В ВОЗ обеспокоены возросшим количеством медицинского мусора в мире

По словам экспертов, COVID-19 увеличил объемы медицинского мусора почти в 10 раз от обычных объемов. Две из трех свалок находятся в бедных странах, которые не имеют систем безопасной сортировки.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила мир о возросшем количестве медицинского мусора за время пандемии коронавируса. Так, объемы мусора увеличились практически в 10 раз.

Как заявила Мэгги Монтгомери, которая представляет ВОЗ, при сжигании мусора выделяются токсины и фураны. Распространение средств индивидуальной защиты сильно повысило количество мусора в мире. Его общий вес сопоставим с весом 261 самолета Boeing 747.

При этом в ВОЗ считают только то, что распространяют сами. Настоящие цифры медицинского мусора – куда выше.

Ранее Курсор сообщал, что ВОЗ сообщает о снижении числа случаев заболевания COVID-19 в мире.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что в ВОЗ заявили, что на борьбу с пандемией в бедных странах нужно $23 миллиарда.

Еще напомним, что в ВОЗ рассказали, как ведет себя коронавирус в Европе.

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