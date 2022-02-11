В ВОЗ обеспокоены возросшим количеством медицинского мусора в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила мир о возросшем количестве медицинского мусора за время пандемии коронавируса. Так, объемы мусора увеличились практически в 10 раз.
Как заявила Мэгги Монтгомери, которая представляет ВОЗ, при сжигании мусора выделяются токсины и фураны. Распространение средств индивидуальной защиты сильно повысило количество мусора в мире. Его общий вес сопоставим с весом 261 самолета Boeing 747.
При этом в ВОЗ считают только то, что распространяют сами. Настоящие цифры медицинского мусора – куда выше.
Ранее Курсор сообщал, что ВОЗ сообщает о снижении числа случаев заболевания COVID-19 в мире.
Кроме того, редакция нашего сайта писала, что в ВОЗ заявили, что на борьбу с пандемией в бедных странах нужно $23 миллиарда.
Еще напомним, что в ВОЗ рассказали, как ведет себя коронавирус в Европе.
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