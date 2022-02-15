В Японии создали уникальный луноход с руками

В компании-разработчике собираются опробовать его в реальных условиях на поверхности Луны. Разработчики рассчитывают, что робот поможет людям собирать полезные ископаемые и чинить необходимые устройства.

Компания GITAI, которая базируется в Японии, спроектировала и создала робота под названием Lunar Robotic Rover R1. Это устройство сделано для того, чтобы исследовать поверхность нашего спутника – Луны. Робот уже прошел первые испытания.

Они проходили на специальном полигоне, который имитирует лунную поверхность. Робот смог проехаться по сложному рельефу, а также собрать макет солнечной батареи.

Примечательно то, что верхняя часть работа имитирует туловище человека. На голове есть фонари для освещения пространства, а хватательные механизмы заменены руками.

В самом «туловище» есть две камеры для образцов грунта. Управляется робот оператором дистанционно.

Ранее редакция нашего портала писала, что границы США будут охранять боевые роботы-собаки. Как рассказал директор по продукции Ghost Robotics Гэвин Кеннелли, робот-собака был создан специально для того, чтобы вести патрулирование в любом типе местности. Он может пересекать как лестницы, так и каменные скалы, холмы.

Кроме того, Курсор сообщал, что робот провел первую сложную операцию. Эксперты из Университета Джона Хопкинса в США смогли разработать удивительный аппарат – робота-хирурга, который даже имеет имя –STAR. Его название является аббревиатурой Smart Tissue Autonomous Robot.

Еще напомним, что в Китае создали шестиногого робота-лыжника, который катается не хуже людей.

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