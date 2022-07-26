В Японии заметили чрезвычайно редкую лису, которая приносит удачу

К лисам в Японии особое, суеверное отношение. В национальном фольклоре черная лиса зовется генко. Встречается она гораздо реже, но, как и белая лисица бьякко, считается добрым знаком.

На японском острове Хоккайдо заметили удивительную черную лисицу. Местные верят, что это животное приносит большую удачу.

Об этом рассказал японский телеканал ANNnewsCH.

Примечательно, что сперва животное приняли за собаку, но затем поняли, что это лиса. Черные лисы обитают также в Северной Америке, однако в Японии – это очень редкий зверь. К лисам там особое отношение. В национальном фольклоре черную лису называют генко. Встреча с ней – добрый знак.

Животное, замеченное на Хоккайдо, сняли на видео, которое и показал телеканал.

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