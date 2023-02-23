«Вагнеровцы» против путина: пригожин выступил с новым заявлением

Основатель российской группы наемников вагнера* заявил, что столь необходимые боеприпасы для его террористов все-таки были отправлены после публичного скандала, в котором он обвинил военное руководство рф в том, что они изменяют родине.

Напомним, что в среду пригожин опубликовал ужасное изображение десятков своих боевиков, которые, по его словам, были убиты из-за того, что военная верхушка рф, включая министра обороны сергея шойгу и начальника генерального штаба валерия герасимова, назло утаивают от «вагнеровцев» боеприпасы. Ни один из них не прокомментировал это, но министерство обороны отвергло обвинения.

Сегодня в четверг пригожин сказал, что чувствует, что давление, которое он и другие оказывали на министерство, окупилось, и ему сказали, что боеприпасы уже в пути.

«Пока все на бумаге, но, как нам сказали, основные документы уже подписаны», — сказал пригожин.

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Напрмним, что военная верхушка рф ответила на обвинения главаря группы вагнера в «измене родине».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.