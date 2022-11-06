Вашингтон обвинил Иран во лжи относительно военной помощи россии

По словам специального представителя США, Иран еще летом продал рф десятки дронов и направил военных специалистов в оккупированные регионы Украины.

Заявление Тегерана о том, что Иран предоставил «ограниченное количество беспилотников россии* за несколько месяцев до начала войны в Украине», не соответствует действительности.

Об этом в своем Twitter заявил специальный представитель США по Ирану Роберт Мелли.

«Они переправили десятки только этим летом и имеют своих военных специалистов в оккупированных частях Украины, которые помогают россии использовать их против украинских гражданских», — написал Мелли.

Тем временем помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в интервью ICTV заявила, что Вашингтон сделает «все, что может», чтобы не дать Ирану поставлять оружие россии, и рассмотрит дополнительные санкции против Тегерана.

Ранее Курсор писал, что стало известно, как Иран транспортирует свои дроны в россию. Силы специальных операций Украины в недавнем отчете заявили, что выяснили маршрут, по которому Иран доставлял свои беспилотники в россию.

Курсор информировал, что СМИ сообщают, что из-за иранских дронов Израиль начинает помогать обороне Украины. Руководство Израиля опасается, что Иран оттачивает свои тактики в Украине для атак на израильские города.

Курсор сообщал, что США готовы на любые действия, чтобы остановить злонамеренную деятельность Ирана, поставляющего дроны для ведения войны против Украины.

Наша редакция сообщала, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!