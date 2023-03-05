Венгрия может открыть посольство в Иерусалиме: стала известна реакция ЕС

Представитель Еврокомиссии по иностранным делам вновь заявляет, что политика ЕС заключается в том, чтобы не открывать посольства в Иерусалиме.

Европейский Союз обеспокоен тем, что Венгрия может перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом вчера заявил высокопоставленный правительственный чиновник, сказав также, что Израиль недавно провел переговоры с Венгрией по этому вопросу, сообщила в субботу газета Haaretz .

Питер Стано, официальный представитель Европейской комиссии по иностранным делам, сказал, что ЕС ничего не знает о каком-либо решении по этому вопросу, и на данном этапе разговоры о переносе посольства кажутся просто предположениями. Во время пресс-конференции он подтвердил, что политика ЕС заключается в том, чтобы не открывать посольства в Иерусалиме.

«Существует давняя позиция, вытекающая из резолюции 478 Совета Безопасности ООН от 1980 года, которая призывает все государства-члены ООН вывести посольства и дипломатические миссии в Израиль из Иерусалима», — сказал Стано, отметив, что все государства-члены ЕС в настоящее время имеют свои посольства в Тель-Авиве.

Он подтвердил приверженность ЕС решению проблемы двух государств на основе международного права и сказал, что вопрос о статусе Иерусалима должен быть решен путем переговоров между израильско-палестинскими арабами. По его словам, позиция ЕС в отношении Иерусалима была подтверждена всеми государствами-членами несколько лет назад и с тех пор не изменилась.

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