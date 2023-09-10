Водителя кортежа Байдена уволили по забавной причине – СМИ

Из-за своего опрометчивого поступка он отправился на допрос спецслужб.

Водитель кортежа президента США Джо Байдена должен был возить его на саммите G20 в Нью-Дели, но был отстранен от обязанностей.

Об этом сообщает Indian Express.

По словам представителя агентства безопасности, Министерство иностранных дел Индии наняло частные автомобили для кортежа Байдена. Автомобиль водителя из штата Харьяна вошел в состав передовой группы кортежа.

Машина имела наклейки, указывающие на ее принадлежность к кортежу Байдена. Само транспортное средство должно было находиться в отеле «Маурья», в котором жил Байден.

Однако в субботу около 08:00 этот водитель получил звонок от своего постоянного пассажира и бизнесмена, который просил его подвезти к другому отелю. Выезд кортежа Байдена запланировали на 9:00–9:30, поэтому водитель и решил подвезти клиента.

Когда машина подъехала к месту назначения, к отелю «Тадж Мансингх», охрана заведения заметила наклейки с изображением отеля «Маурья» и кортежа Байдена, после чего вынесла ему запрет на въезд.

Водитель и пассажир был допрошен работниками спецслужб. По словам водителя, ему не было известно о запрете протоколом подобных поездок.

Потом этот начальник протокольного отдела МВД был проинформирован об этом инциденте, вследствие чего машину исключили из кортежа Байдена, дополнительно лишив ее всех наклеек. Сами водитель и его клиент были отпущены.

Напомним, что саммит G20 проходит 9–10 сентября в Индии. В объединении состоят 19 стран мира и ЕС.

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