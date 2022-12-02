Военный эксперт рассказал, чего ожидать от следующих ракетных ударов рф по Украине

Александр Коваленко утверждает, что пауза между ракетными ударами рф по Украине будет увеличиваться.

Российские ракетные удары по Украине не прекратятся, но паузы между ударами будут увеличиваться, так как россиянам необходимо время для их производства, восстановления и логистики.

Если сейчас можно говорить о паузах между ударами в две недели, то через какой-то промежуток времени это будет в среднем три недели, сообщил военный обозреватель Александр Коваленко в эфире FreeDom.

«Чтобы такие удары имели какой-то эффект, необходим элемент прорыва ПВО. Элемент прорыва ПВО обусловлен большим количеством пускаемых ракетных вооружений…», — сказал эксперт.

«То есть это количество 70, 80, 90, 100 ракет должно быть выпущено во время такого удара. Накопить такое количество, воспроизвести, снять с хранения, восстановить, отправить на аэродром, разместить на пусковых установках — на все это требуется… определенный срок… если сейчас можно говорить о перерывах между ударами в две недели, то через определенный срок, это будет в среднем три недели», — спрогнозировал он.

Ранее Курсор писал, что в кремле ответили на условия Байдена для переговоров по завершению войны в Украине.

Кроме того, россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте во вторник, 29 ноября.